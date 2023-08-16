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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو : رحيل شريف عن الأهلي قرار صحيح .. لا صحة لبند العودة إلى الاحمر

محمد شريف
محمد شريف

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن رحيل محمد شريف عن الأهلي إلى صفوف الخليج السعودي قرار موفق من النادي الأهلي.

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كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رحيل محمد شريف عن الأهلي في الوقت الحالي صحيح بنسبة 100% خاصة أن عقده لا يزال ممتدا لعام ويكون لاعب حر، لذلك ما يفعله الأهلي صحيح" 
وأضاف:"بدلا من خسارة محمد شريف مجانا، يستفيد الأهلي بالأموال وبالعرض الخليجي" 
واختتم: "صلاح محسن قادر على القيام بنفس دور محمد شريف في الأهلي، ولكن ما أقوم بتوضيحه، مفيش حاجة في قوانين الفيفا بتقول إن محمد شريف لو رجع الدوري المصري يرجع على ناد معين، في نسبة بيع بس ده اللي بيمنحه ليك الفيفا غير كدة لا"
 

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