برشلونة يتعادل مع قادش في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة برشلونة وقادش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد لويس كومبانيس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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تعادل سلبي بين برشلونة وقادش

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق برشلونة على الكرة في مختلف أجزاء الملعب، وكانت السيطرة الهجومية أيضًا لصالح العملاق الكتالوني، وتمكن الحارس الألماني العملاق تير شتيجن من التصدي لفرصة هدف مؤكد لنادي قادش في الدقيقة 34 كانت السبب في نهاية الشوط الأول بالتعادل، والذي شهد 3 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين.

يمتلك نادي برشلونة على مقاعد البدلاء كل من فيران توريس وأنسو فاتي والمغربي عبد الصمد الزلزولي وسيرجي روبيرتو وأسترالاجا وكاسادو ودييجو كوتشين وفيرمين لوبيز، حيث يمكن للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز استخدام أحدهم كورقة رابحة لتحقيق الانتصار على الضيوف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى نقطتين في المركز الثاني عشر من الترتيب، بينما يرتفع رصيد نادي قادش إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني.