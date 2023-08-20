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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرانكفورت يفوز على دارمشتات ومرموش يشارك بديلا

مرموش
مرموش

حقق آينتراخت  فرانكفورت الفوز على دارمشتات بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الألماني.

أحرز راندال كولو مواني هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح فريقه فرانكفورت ليخطف رفقاء عمر مرموش الثلاث نقاط الأولى في المباراة الافتتاحية من المسابقة.

وشارك عمر مرموش بديلا في الدقيقة 84، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء، ودخل بدلا من صاحب الهدف، مواني الذي يقترب من الرحيل إلى باريس سان جيرمان حسب التقارير الصحفية الأخيرة.

حصد آينتراخت  فرانكفورت أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الألماني بموسمه الجديد في المركز الثامن.

فيما يظل دارمشتات دون نقاط في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الألماني.

 

 

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