أستون فيلا يدك شباك إيفرتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا الفوز على إيفرتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

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بدأ أستون فيلا خلال أحداث الشوط الأول من الضغط على دفاعات إيفرتون لتسجيل هدف التقدم خلال أول ربع ساعه من اللقاء .

لم يقدر إيفرتون على الحفاظ على شباكة حتي الدقيقة 18 الذي سجل فيها أستون فيلا من هز شباك الضيوف من خلال اللاعب جون ماكجين في الدقيقة18 بصناعه ليون بابلى .

حصل دوجلاس لوزيز سواريس لاعب أستون فيلا على ركلة جزاء في الدقيقة 24 من زمن أحداث الشوط الأول.

سجل دوجلاس لويز سواريس الهدف الثاني لصالح الفريق أستون فيلا عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا على نظيره إيفرتون بثنائية بيضاء في الشوط الأول على ستاد فيلا بارك .

في الشوط الثاني سجل ليون بايلي الهدف الثالث في شباك إيفرتون في الدقيقة 51 .

بينما سجل جون دوران الهدف الرابع لصالح أستون فيلا الذي انهى سلسله الأهداف أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 75 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز أستون فيلا على إيفرتون برباعية في المباراة .

بهذه النتيجة ، رفع أستون فيلا أول 3 نقاط خلال مشوارة بالدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط ، فيما توقف رصيد إيفرتون برصيد دون نقاط في المركز الاخير.