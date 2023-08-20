عاجل
كلب يبكي ويتوسل لفتاة لتتبناه.. فيديو أفضل 10 ديربيات في العالم.. الأهلي والزمالك ضمن القائمة وغياب سعودي "الهوى" إله مزيف يعبده 90% من البشر وخالد الجندي يحذر من عواقب كارثية سمكة تقطع الكهرباء عن ولاية نيوجيرزي الأمريكية
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أستون فيلا يدك شباك إيفرتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا

حقق أستون فيلا الفوز على إيفرتون برباعية نظيفة في المباراة  التي جمعت بينهما على ستاد  فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا..

txt

أستون فيلا يُعلن تعاقده مع الموهبة المصرية عمر خضر

txt

ميلان يدعم صفوفه بصفقة أرجنتينية

بدأ أستون فيلا خلال أحداث الشوط الأول من  الضغط على دفاعات إيفرتون لتسجيل هدف التقدم خلال أول ربع ساعه من اللقاء .

لم يقدر إيفرتون على  الحفاظ على شباكة  حتي الدقيقة 18 الذي سجل فيها أستون فيلا من هز شباك الضيوف من خلال اللاعب جون ماكجين في الدقيقة18 بصناعه ليون بابلى .

حصل دوجلاس لوزيز سواريس  لاعب أستون فيلا  على ركلة جزاء في الدقيقة 24  من زمن أحداث الشوط الأول.

سجل دوجلاس لويز سواريس الهدف الثاني لصالح الفريق  أستون فيلا عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا على نظيره إيفرتون بثنائية بيضاء في الشوط الأول على ستاد فيلا بارك .

في الشوط الثاني سجل ليون بايلي الهدف الثالث في شباك إيفرتون في الدقيقة 51 .

بينما سجل جون دوران  الهدف الرابع لصالح أستون فيلا الذي انهى سلسله الأهداف أحداث الشوط الثاني  في الدقيقة 75 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء  بفوز أستون فيلا على إيفرتون برباعية في المباراة .

بهذه النتيجة ، رفع أستون فيلا أول 3 نقاط خلال مشوارة بالدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط ، فيما توقف رصيد إيفرتون برصيد دون نقاط في المركز الاخير.

مواد متعلقة

أستون فيلا يُعلن تعاقده مع الموهبة المصرية عمر خضر

نيوكاسل يضرب أستون فيلا بخماسية في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يضم ديابي مهاجم ليفركوزن