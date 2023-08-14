أستون فيلا يُعلن تعاقده مع الموهبة المصرية عمر خضر

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع اللاعب المصري الشاب عمر خضر، قادمًا من نادي زد، وذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في الفترة الماضية.

ويعد انتقال خضر إلى أستون فيلا هو التعاون الأول بين الفريقين، منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وأعلن نادي أستون فيلا أن عمر خضر سينضم لصفوف الفريق في 1 يوليو من عام 2024 المقبل، عندما يبلغ من العمر 18 عامًا وسيوقع على عقد طويل الأجل، وحضر جلسة التعاقد مع عمر خضر، أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، وأستون فيلا السابق.

وخطف عمر خضر الأنظار إليه كأحد الوجوه الشابه التي برزت بين صفوف أكبر الأندية في أوروبا، وذلك بعدما انضم إلى صفوف زد قادمًا من الزمالك، بعدما كان أحد العناصر اللافتة في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.