ميلان يدعم صفوفه بصفقة أرجنتينية

أقترب نادي إي سي ميلان الإيطالي من التعاقد مع الأرجنتيني ماركو بيليجرينو مدافع أتلتيكو بلاتينسي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.



وتوصل نادي ميلان لإتفاق مع نادي أتلتيكو بلاتينسي بشأن التعاقد مع بيليجرينو مقابل مبلغ 3 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.



ووصل رئيس نادي أتلتيكو بلاتينسي إلى مدينة ميلانو الإيطالية هذا الأسبوع لإتمام التوقيع على عقود انتقال لاعبه إلى صفوف ميلان.



ويستهدف ميلان ضم اللاعب بيليجرينو لتعويض رحيل ماتيو جابيا الذي أنتقل لصفوف نادي فياريال على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي.



أحرز بيليجرينو هدفا واحدا في 17 لقاء مع نادي بلاتينسي الموسم الماضي ويمتد عقده مع ناديه حتى صيف 2024.

