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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يدعم صفوفه بصفقة أرجنتينية

ماركو بيليجرينو مدافع
ماركو بيليجرينو مدافع أتلتيكو بلاتينسي

أقترب نادي إي سي ميلان الإيطالي من التعاقد مع الأرجنتيني ماركو بيليجرينو مدافع أتلتيكو بلاتينسي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

وتوصل نادي ميلان لإتفاق مع نادي أتلتيكو بلاتينسي بشأن التعاقد مع بيليجرينو مقابل مبلغ 3 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

ووصل رئيس نادي أتلتيكو بلاتينسي إلى مدينة ميلانو الإيطالية هذا الأسبوع لإتمام التوقيع على عقود انتقال لاعبه إلى صفوف ميلان.

ويستهدف ميلان ضم اللاعب بيليجرينو لتعويض رحيل ماتيو جابيا الذي أنتقل لصفوف نادي فياريال على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي.

أحرز بيليجرينو هدفا واحدا في 17 لقاء مع نادي بلاتينسي الموسم الماضي ويمتد عقده مع ناديه حتى صيف 2024.
 

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