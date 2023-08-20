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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. توصيل مياه الشرب لمركز القنطرة شرق

الهيئة القومية لمياه
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

 أعلنت المحاسبة غادة عبد المنعم مدير إدارة العلاقات العامة، بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محافظة الإسماعيلية من ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال 3 مراحل.

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 وتابعت عبد المنعم، أنه يجري العمل حاليًا على بمركز القنطرة شرق بالمرحلة الأولى وسيتم البدء في أعمال المرحلة الثانية لمركزي (القنطرة غرب – أبو صوير).

 

 وجاء ذلك استجابة لموضوع "الوفد" الذي نشره يوم الثلاثاء 25/ 7//2023، تحت عنوان " توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي قرية المحسمة – مركز أبوصير محافظة الإسماعيلية ).
 

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