استجابة للوفد حلول عاجلة لأزمة الصرف في مصانع السكر

عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة وضع حلول جزرية لمشكلة الصرف الصناعي لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص ومصنع الورق ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر مدير عام البيئة ،كمال الجمل مدير مديرية الرى، وراجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، ورجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين احمد على مدير عام شئون البيئة، ومديرى العموم لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص ومصنع الورق، ورؤساء مراكز ومدن نجع حمادى و دشنا و قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع ، الإجراءات التي تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص إلى المجري المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة الى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ، لافتا ان محافظة قنا تسعى دائما لحماية نهر النيل من أي تلوث، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

كما ناقش الداودى، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوي لقرية العليقات، لاستغلالها في تصريف مياه محطة الصرف، لافتا إن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لاسيما أنه يعد مشروعا قوميا يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث.

الاجتماع سبقة بأيام توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وشركات السكر بقنا، بدأ بتنظيم كليات العلوم والزراعة والهندسة، بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل لوضع مسودة عمل والاتفاق على أوجه التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادى وشركة السكر للصناعات التكاملية نجع حمادي، دشنا، قوص، أرمنت.

بحضور الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح عميد كلية العلوم والدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة والدكتور نوبى مهدى غزالي عميد كلية الهندسة، والكيميائي حسن جابر عثمان رئيس قطاعات مصانع سكر قوص والمهندس حمدي عبدالحكيم محمد نائب رئيس قطاعات مصانع سكر قوص والمهندس يسري محمد أحمد نائب قطاعات الإنتاج بمصانع سكر قوص ممثلين لشركة السكر للصناعات التكاملية.

التحقيق

كانت "جريدة الوفد" قد نشرت تحقيقا استقصائيا كشفت فيه جريمة تلويث النيل فى قنا، من خلال إلقاء مياه الصرف الصناعى لمصانع السكر فى نهر النيل مباشرة بدون أى معالجة.

التحقيق كشف من خلال مغامرة أجرها محرر الوفد بقنا، استقل خلالها قارب صيد متخفيا فى زى جلباب صعيدى، وتمكنه من أخذ عينة من تلك المياه أمام الكاميرا ، احتواء مياه الصرف الصناعى لمصنع سكر دشنا بوجه الخصوص على نسبة عالية من البكتيريا الضارة على صحة الإنسان، فضلاً عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

كما أجرت الوفد تحقيقا اخر تناولت فيه الانبعاثات الدخانية لمصانع سكر نجع حمادي، ومدى خطورتها على الصحة العامة بشكلاً عام، وعلى صحة المواطنين بالقرى المحيطة بالمصانع على وجة الخصوص، كما تم رصد معاناة المواطنين من تلك الانبعاثات.