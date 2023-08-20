الدراسة بأكاديمية الطيران.. التكلفة وطريقة التقديم

الدراسة بأكاديمية الطيران، حلم الكثيرين منذ الصغر، فما أن تسأل طفل عن هدفه حتى يبادرك بأنه يريد أن يصبح طيار، ويتلاشى الحلم تدريجيًا لدى البعض مع مرور الوقت، وآخرين يرافقهم الأمل حتى الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.

ومع فتح باب التنسيق للمرحة الثانية أمام خريجي الثانوية العامة، تساءل الطلاب الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن طبيعة دراسة علوم الطيران بالأكاديمية، ليتحقق حلم الصغر.

وردًا على تساؤلات الطلاب وأوليا الأمور نشرت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجابات للأسئلة المتداولة عن الدراسة بالأكاديمية.

الدارسة بأكاديمية الطيران

هل الأكاديمية حكومية أم خاصة ؟

نحن الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.

ما هى الإجازات التى سوف أحصل عليها بعد التخرج من الأكاديمية ؟

-إجازة طيارخاص Private Pilot license (PPL)

-أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)

-إجازة طيار تجارى Commercial Pilot License (CPL)

هل الرخصة التى سوف أحصل عليها معتمدة دولياً ؟من أى جهة؟

نعم الرخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو)

هل أحتاج لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدنى المصري كباقى

الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر ؟

لا، حيث إن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على إعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة

أين يقع مقر الأكاديمية ؟هل يوجد مطار بمصر للتدريب العملى ؟

مقر الأكاديمية مطار أكتوبر طريق الواحات ، يتم التدريب داخل ٣ مطارات داخل مصر وهم (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط).

هل الدراسة داخل مصر أم خارج مصر كباقى الأكاديميات الأخرى؟

الدراسة بالكامل( النظرى والعملى) داخل مصر

ما الرخصة والشهادة التى سوف أحصل عليها بعد التخرج؟

يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الإيكاو ) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالى

أنا أجنبى(غير مصرى) هل متاح لى الالتحاق بالكلية المصرية للطيران ؟

نعم، التقديم متاح لكل الجنسيات

هل التقديم متاح للإناث ايضا؟

نعم، التقديم متاح للجنسين

انا غير متفرغ ولكن أرغب فى تعلم الطيران ،هل أستطيع دراسة الطيران بجانب عملى، دراستى فى كلية أخرى ؟

نعم، متاح أكثر من نظام للدراسة ، لتناسب ظروف ووقت وإمكانيات كل شخص

الدارسة بأكاديمية الطيران

ما هى المميزات التى سأحصل عليها عند ألتحاقى بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وزارة الطيران المدنى المصرى ولا توجد بالأكاديميات الأخرى؟

إعفاء خريج الاكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجارى من سلطة الطيران المدنى ( تكلفتها حوالى عشرة آلاف دولار)

حصريا ولأول مرة يتم عمل تخفيض 50% لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة ايرباص ٣٢٠ (Airbus 320 ) وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب ( تحسب لخريج الأكاديمية ب12600 دولار بدلاً من 25 الف دولار)

يتم التدريب على طائرات حديثة متضمنة طيارات متعددة المحركات Multi Engine(ME) وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوى خبرة 20 عاما.

كم تكلفة الدراسة؟

تقدر تكلفة الدراسة بالأكاديمية في حدود 57495 دولار، وتكون مدة الدراسة 12 شهرا متواصل، ويجب أن لا يقل العمر عن 17 عاما.