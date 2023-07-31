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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران المدنى يوجه التحية لنماذج مشرفة بمطار القاهرة الدولى

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني

قدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير للنماذج المشرفة بمختلف مواقع العمل في مطار القاهرة الدولي وذلك لأمانتهم وحسن خلقهم، حيث عثروا على مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية قيمة وغيرها من المفقودات المتعلقة بالركاب وقيامهم على الفور بتسليمها إلى الجهات الأمنية والسلطات المختصة بالمطار وهم:

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وزير الطيران المدنى يشهد نهائي بطولة الدورى الممتاز لكرة المينى فوتبول للسيدات

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وزير الطيران المدني يلتقي وفد هيئة التعاون الدولي الياباني JICA

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وزير الطيران يشيد بكفاءة وحرفية المرأة كونها صمامًا رئيسيًا فى منظومة الطيران المدنى

 سامية علي - إيمان عبد الراضي - محمد صلاح - هبة صلاح - لطيفة فرج - أحمد يوسف - طاهر شعبان - عاشور أحمد - أحمد حمدي - محمود محمد - أمين رجب - هدير غريب - إسلام فرحات - أشرف عبد العزيز- عادل صالح. 

 

ويعتز وزير الطيران بهذه الرموز المخلصة في قطاع الطيران المدني على موقفهم المشرف وقيامهم بأداء مهام عملهم على الوجه الأكمل وهو ما يٌعد مثالا إيجابيًا للرضا والشرف والأمانة في العمل، كونهم محركاً أساسياً لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز، مؤكدًا أن قطاع الطيران يحظى بالعديد من الكوادر البشرية الأمينة والتي تتحلى بالأخلاق الرفيعة وتستحق أن تكون محل ثقة وإشادة وتقدير.

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