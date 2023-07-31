وزير الطيران المدنى يوجه التحية لنماذج مشرفة بمطار القاهرة الدولى

قدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير للنماذج المشرفة بمختلف مواقع العمل في مطار القاهرة الدولي وذلك لأمانتهم وحسن خلقهم، حيث عثروا على مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية قيمة وغيرها من المفقودات المتعلقة بالركاب وقيامهم على الفور بتسليمها إلى الجهات الأمنية والسلطات المختصة بالمطار وهم:

سامية علي - إيمان عبد الراضي - محمد صلاح - هبة صلاح - لطيفة فرج - أحمد يوسف - طاهر شعبان - عاشور أحمد - أحمد حمدي - محمود محمد - أمين رجب - هدير غريب - إسلام فرحات - أشرف عبد العزيز- عادل صالح.

ويعتز وزير الطيران بهذه الرموز المخلصة في قطاع الطيران المدني على موقفهم المشرف وقيامهم بأداء مهام عملهم على الوجه الأكمل وهو ما يٌعد مثالا إيجابيًا للرضا والشرف والأمانة في العمل، كونهم محركاً أساسياً لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز، مؤكدًا أن قطاع الطيران يحظى بالعديد من الكوادر البشرية الأمينة والتي تتحلى بالأخلاق الرفيعة وتستحق أن تكون محل ثقة وإشادة وتقدير.