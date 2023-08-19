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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يتعاقد مع محمود وادي

محمود وادي لاعب المقاولون
محمود وادي لاعب المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعاقده مع محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد. 

ووقع محمود وادي على العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني. 

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المقاولون العرب يتعاقد مع عامر عامر

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المقاولون العرب يعلن خوض لاعبه لفترة معايشة في ريال بيتيس

وأشار المهندس محمد عادل فتحي، أن النادي أتم إجراءات استعارة اللاعب من نادي بيراميدز .

المقاولون يضم عامر عامر

في سياق متصل، أكد نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعاقده مع عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر . 

وتابع نادي المقاولون في بيانه أن عامر عامر وقع على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني. 

وواصل محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عامر عامر ، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.