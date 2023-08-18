المقاولون العرب يعلن خوض لاعبه لفترة معايشة في ريال بيتيس

أعلن نادي المقاولون العرب موافقته على قضاء محمد عبدالناصر لاعب النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الإسباني بعد تصدره اختبارات المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم .

كان لاعب المقاولون العرب خاض مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤلي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس و سيلتا فيجو وبلد الوليد، وخاض اللاعبون المشروع على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن ١٧ سنة.

أشار محمد عادل المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن تواجد محمد عبد الناصر في هذا المشروع يأتي تأكيدا لخطة النادي حيث يعمل النادي منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وهناك رعاية مستمرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول والذي قام بتصعيد عبد الناصر والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي كاصغر لاعب يشاركة في الدوري المصري.

وتابع محمد عادل أن عبد الناصر يتم إعداده بعد احتراف عمر فايد ليكون امتدادا لمواهب نادي المقاولون العرب التي يتم تصديرها لأوروبا وسيتم مناقشة تفاصيل مشاركته في مشروع المواهب الأفريقية والعروض التي تلقاها بما يخدم مصلحته ومصلحة الكرة المصرية ونادي المقاولون العرب.

وأبدى فتحي سعادته بوجود اثنين من المواهب المصرية ضمن 7 لاعبين تم اختيارهم من ضمن 400 موهبة افريقية وهو ما يؤكد أن مصر مليئة بالمواهب وتحتاج الفرصة والدعم لتنافس على مستوى العالم.

ويعتبر محمد عبدالناصر مواليد 2006 أصغر لاعب يشارك في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعدما لعب أمام الإسماعيلي، ويبلغ عبدالناصر من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.