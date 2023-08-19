المقاولون العرب يتعاقد مع عامر عامر

كشف نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن تعاقده مع عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

وأضاف نادي المقاولون في بيانه أن عامر عامر وقع على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وتابع محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عامر عامر ، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ناشئ المقالون إلى ريال بيتيس

أعلن نادي المقاولون العرب موافقته على قضاء محمد عبدالناصر لاعب النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الإسباني بعد تصدره اختبارات المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم .

كان لاعب المقاولون العرب خاض مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤلي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس و سيلتا فيجو وبلد الوليد، وخاض اللاعبون المشروع على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن ١٧ سنة.