تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي.. تعرف على السبب

قررت رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم السبت، تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البريميرليج.

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كانت المباراة التي تم تأجيلها مباراة ليوتن تاون وبيرنلى مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ملعب كينلورث رود في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

يأتي سبب تأجيل مباراة ليوتن تاون وبيرنلي بسبب الإصلاحات في ملعب ليوتن تاون استعدادًا لاستضافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت المباراة من المقرر التي تقام في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 6 مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب ليوتن تاون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

يحتل بيرنلى المركز السابع عشر من دون نقاط في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي، فيما احتل ليوتن تاون المركز الثامن عشر من دون نقاط في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تحدد رابطة الدوري الإنجليزي موعد مباراة بيرنلى وليوتن تاون في موعد جديد خلال الفترة المقبلة.