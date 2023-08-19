محمد صلاح يفك عقدته في الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مرمى بورنموث، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وشهد الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام بورنموث، تقدم الأخير بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ليتعادل لويس دياز في الدقيقة 27، قبل أن يحرز الدولي المصري هدف التقدم للريدز في الدقيقة 36.

ولم ينجح صلاح خلال المواسم الماضية في تسجيل في الجولة الثانية بالبريميرليج لينجح في فك عقدته اليوم السبت، أمام بورنموث، بعدما أحرز الهدف الثاني للريدز.

ولم ينجح نجم ليفربول في إحراز هدف خلال الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، حيث فشل في مواصلة كتابة التاريخ بالتسجيل للموسم السابع على التوالي مع فريقه.

وكان صلاح قد نجح في التسجيل خلال الجولة الأولى من البريميرليج خلال المواسم الست الماضية مع فريقه، منذ انتقاله لليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 الماضي.

وكانت الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي قد شهدت غضب كبير من محمد صلاح، بعدما قام المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بتغييره في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي.

وسيطرت حالة من الحزن على الدولي المصري، بعد قرار مدربه، خاصة وأن صلاح كان يرغب في تسجيل هدف، من أجل مواصلة رقمه القياسي للموسم السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية، لكن المدرب الألماني كان له رأي أخر.

الجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن أحداث الجولة الأولي من البريميرليج.