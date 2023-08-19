أسيوط تناقش مواجهة ظاهرة الطلاق من خلال برنامج "مودة"

عقدت منطقة الوعظ بأسيوط، بالتعاون مع لجنة الفتوى الأزهرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط. حضر الاجتماع مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في أسيوط، والدكتور صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ سيد عبدالعزيز مدير الدعوة في المنطقة، لمواجهة ظاهرة الطلاق والحفاظ على تماسك الأسرة.

وأظهر مجدي نجيب أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج "مودة" الذي أثبت فعاليته في تقديم الدعم والتوعية اللازمة للأسر.

وأشار مجدي، إلى تأكيدات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تكريم مديريات التضامن الاجتماعي الفاعلة على أهمية المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة". تم إطلاق هذا المشروع في مارس 2019 بتوجيه من الرئيس، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

وسجل عدد حالات الطلاق 198,000 في عام 2019. بجانب ذلك، تفشت ظاهرة الطلاق المبكر، حيث كان 15% من حالات الطلاق المسجلة في عام 2017 لزيجات لم تتجاوز سنتها الأولى، وكانت 38% من حالات الطلاق في نفس العام بين زيجات لم تتجاوز الثلاث سنوات. هذه الأرقام تشير إلى حاجة ملحة للعمل على تعزيز استقرار الأسرة ومنع حدوث الطلاق.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "مودة" لتقديم الدعم المناسب للأسر وتوعيتهم حول أهمية تعزيز التواصل والحوار في الحفاظ على استقرار الأسرة. من جانبه، أعرب الحاضرون في الاجتماع عن التزامهم بالعمل المشترك للتصدي لظاهرة الطلاق والحفاظ على تماسك الأسرة في المجتمع المصري.

تنسيق منطقة الوعظ بأسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي لمواجهة ظاهرة الطلاق مبادرة "مودة"

تنسيق منطقة الوعظ بأسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي لمواجهة ظاهرة الطلاق مبادرة "مودة"