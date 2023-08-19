تنسيق الجامعات 2023.. موعد وخطوات تقليل الاغتراب

مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد وخطوات وشروط تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات في تنسيق الجامعات 2023/2024.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني من أجل التحويل بين الكليات، إذ تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة، والمقرر لها خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تنتهي تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في الساعة السابعة مساء غد الأحد، وتعلن النتيجة بعد نحو 48 ساعة.

موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2023

تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عقب الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثانية بـ48 ساعة على الأقل، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/.

النقر على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار التقديم على تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري وكافة البيانات الخاصة به.

اختيار الكلية المراد التحويل إليها سواء كانت مناظرة أو غير مناظرة.

الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسالها.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية:

التحويل بشكل إلكتروني فقط.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

الحصول على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول إليها.

التحويل إلى كلية مناظرة، أو غير مناظرة في نفس المحافظة.