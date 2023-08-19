تنسيق الجامعات 2023| قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة، والمقرر لها خلال هذا الأسبوع.

وينتهي تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في الساعة السابعة مساء غد الأحد، وتعلن النتيجة بعد نحو 48 ساعة.

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

يتم تقليل الاغتراب غير المُناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي خلال تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023.

التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023. التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الجامعات 2023. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة). المُفاضلة بين الطلاب في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

قواعد تقليل الاغتراب إلى كلية غير مناظرة في تنسيق الجامعات 2023

السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ) في تنسيق الجامعات 2023 بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلى:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرةفي تنسيق الجامعات 2023

أما قواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة في تنسيق الجامعات 2023 فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).