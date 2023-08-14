موعد وشروط تقليل الاغتراب للطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ظهر اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والتي استهدفت طلاب الثانوية العامة 2023.

وأوضح عاشور، أن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية ستبدأ يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبي.

ويترقب بعض الطلاب تفاصيل تحويلات تقليل الاغتراب 2023 للتحويل بين الكليات في حالة ترشيحهم لكلية بعيدة عن النطاق الجغرافي لهم.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية

ومن المرتقب أن تبدأ مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والتي ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا في تنسيق الجامعات 2023، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية

- التحويل بشكل إلكتروني فقط.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- الحصول على الحد الأدني للقبول في الكلية المحول إليها.

- التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نفس المحافظة.