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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 3 أشخاص في اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى بالدقهلية

اصطدام دراجة بخارية
اصطدام دراجة بخارية بالرصيف

لقي 3 أشخاص حتفهم ، في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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مصرع 3 أشخاص ..في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى بالدقهلية

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولي، أمام قرية السلسول دائرة المركز مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس ،وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع 3 مواطنين.

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتحفظ على الدراجة البخارية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.

ضبط 201 قطعة سلاح نارى بحوزة 168 متهمًا خلال 24 ساعة

كما شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وذلك على النحو التالي: "12" بندقية آلية، "24" بندقية خرطوش، "5" طبنجات، "160" فردا محليا، "554" طلقة مختلفة الأعيرة، "20" خزينة متنوعة، "270" قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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