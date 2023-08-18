مصرع طفلة في حادث سير بجنوب الأقصر

فارقت طفلة لم تبلغ الثلاثة أعوام، الحياة، بعد أن صدمتها سيارة بقرية الرزيقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب غربي الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من أهالي قرية الرزيقات، يفيد باصطدام سيارة لطفلة خلال عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بعد المعاينة تبين أن الطفلة وتدعى "جودي، م" عامان ونصف، قد فارقت الحياة، وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى أرمنت، لحين استخراج تصريح الدفن، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.

كان طفل فى بداية العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بجنوب الأقصر، أمس الخميس وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مجلس إسنا بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع طفل يدعى "صبري. ع. ا" ، 14 سنة مقيم بنجع حميد، غرقا بمياه نهر النيل، خلال استحمامه في النيل هربا من حرارة الطقس.

وتم على الفور انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى مستشفى طيبة التخصصي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.