إصابة 13 شخصًا إثر حادث تصادم 4 سيارات بـطريق العلمين

أصيب 13 شخصًا اليوم الجمعة إثر تصادم 4 سيارات ملاكي ببعضهما بـ طريق وادي النطرون - العلمين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، مفاداها بـ وقوع حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، ووجود 13 مصابًا بطريق وادي النطرون - العلمين، اتجاه القاهرة، وسرعان ما انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات ملاكي ببعضهما، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.