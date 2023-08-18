الأهلي يحاول إقناع كولر بعودة محمد شكري

يكثف مسؤولو الأهلي محاولاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة لإقناع كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي بعودة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا الذي يتضمن عقده بنداً يسمح له بالعودة للأهلي مقابل سداد 7 ملايين جنيه.



ولم يمنح كولر حتى الآن الضوء الأخضر لعودة شكري رغم الاستغناء عن محمد أشرف معاراً إلى زد بجانب حمدي ياسر لاعب فريق الشباب بخلاف قلة خبرات كريم الدبيس.

ويسعى الأهلي لغلق باب الانتقالات الجديدة بعودة ثنائي سيراميكا محمد شكري وأحمد رمضان (بيكهام) في الموسم المقبل بجانب المهاجم الأجنبي.

وعلى صعيد متصل ، وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً خاصاً للوافد الجديد إمام عاشور لاعب الوسط المنضم من ميتيلاند الدنماركي.

وصرف الأهلي مقدم عقد إمام عاشور خلال الساعات الماضية بعدما تسلم مستحقات صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الوسط إلى الوكرة القطري.

وبدأ الجهاز الفني متابعة مباراة كي إم بطل زنجبار وسان جورج الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت أمس الجمعة.

ويلعب الأهلي ضد الفائز من لقاء بطل زنجبار وسان جورج في دور الـ32 لدوري الأبطال.

