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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. النصر يستضيف التعاون لتعويض هزيمة الجولة الأولي

النصر والتعاون
النصر والتعاون

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق التعاون مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك في الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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ويرغب البرتغالي لويس كاسترو في تعويض هزيمة الجولة الأولي حيث استهل العالمي مشواره في بطولة دوري روشن السعود بالخسارة من الاتفاق بهدفين مُقابل هدف ، على الجانب الأخر أفتتح التعاون مشوراه في البطولة بالتعادل مع الفتح بهدف لكل منهما.

ترتيب النصر والتعاون قبل مباراة اليوم

 ويتواجد النصر في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد من النقاط ، فيما يأتي الفريق الكروي بنادي التعاون في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت، بعد المفاوضات القوية بين العالمي وإدارة الفريق الإنجليزي.

وأوضحت أن لابورت يرحب للغاية بالانتقال للنصر، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

بينما شددت التقارير على أن اللاعب سيوقع على عقد لمدة موسمين مع العالمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

جديرًا بالذكر أن لابورت لم يحظَ بمشاركة حقيقية خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، حيث خاض 12 مباراة بجميع المسابقات.

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