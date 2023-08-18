النصر في اختبار صعب أمام التعاون في الدوري السعودي

يخوض نادي النصر ثاني مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة التعاون، مساء اليوم الجمعة على استاد الأول بارك.

ويبحث النصر عن تحقيق أول انتصارته في الموسم الجديد بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف

تقام مباراة النصر والتعاون مساء اليوم الجمعة الموافق 18-8-2023 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة على قنوات ssc sport الناقل الوحيد لفعاليات الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل فريق النصر المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري بدون أي نقاط، ويتواجد التعاون في المركز العاشر بنقطة واحدة.

وعاد نادي النصر للرياض بعد 41 يوم من السفر خارج البلاد وداخلها بعيدًا عن منقطته الأساسية، وخلال تلك الفترة خاض العالمي معسكر في البرتغال وبعده في اليابان ثم العودة للسعودية والمشاركة في البطولة العربية بالطائف، وعاد الفريق في الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء إلى الرياض.

بدأ معسكر النصر في البرتغال يوم 6 من شهر يوليو الماضي، وعاد اليوم 15 أغسطس إلى الرياض في فترة لعب خلالها 13 مباراة ما بين ودية في البرتغال واليابان، ثم خوض مواجهات البطولة العربية التي توج بها، والآن خاض بمدينة الدمام أول مواجهات دوري روشن.