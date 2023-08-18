التعاون بالقوة الكاملة يستعد لمفاجأة النصر في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأاول لكرة القدم بنادي التعاون لمواحهة من العيار الثقيل تجمعه أمام فريق النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بمواجهات الموسم الحالي 2023 – 2024.

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تعادل نادي التعاون في لقاء الجولة الأولى أمام نظيره الفتح بهدف لكل فريق، ويحتاج لتحقيق الانتصار في الجولة الثانية ويتسلح بكاملة نجومة لتحقيق الانتصار الليلة.

تشكيل التعاون المتوقع وسلاحه أمام النصر

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب شاموسكا في تشكيل التعاون اليوم لمواجهة النصر على طريقة لعب 4-3-3، مع البناء السريع للهجمات للوصول لمرمى النصر معتمدًا على انطلاقات ماتيوس كاسترو والإنهاء القوي من تاوامبا، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مايسلون.

في خط الدفاع: عبدالملك العييري - حسن كادش - أندري جيروتو - معاذ فقيهي.

في خط الوسط: أشرف المهديوي - الفارو ميدران - فلافيو ميديروس.

في خط الهجوم: ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا - أحمد باحسين.

ولا يوجد أي غياب للإصابة أو لأسباب أخرى عن قائمة سكري القصيم، على عكس نادي النصر الذي يفقد خدمات عبدالله مادو وأليكس تيليس بسبب الإصابة.

يحتل نادي التعاون المركز التاسع في جدول ترتيب اندية دوري روشن للمحترفين بنقطة وحيدة من التعادل في الجولة الماضية مع نادي الفتح، على الجانب الأخر يحتل نادي النصر المركز الثالث عشر في الترتيب عقب الهزيمة من الاتفاق في الجولة الماضية.

تنطلق مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل مباشرة من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية حصريًا في الشرق الأوسط عبر SSC HD.