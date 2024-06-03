شروط مطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يبدأ مجلس الدولة اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعدهم من خريجي كلية الحقوق جامعات بني سويف والزقازيق وفاروس من دفعة 2023 كأول الاختبارات التي تعتبر أول اختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.



الشروط العامة

ويشترط في من يتقدم إلى التعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى ما يلي:

*ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

* أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

* أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، *وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.



وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.