وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار المقترح في غزة

أجرى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اتصالا هاتفيًا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لبحث وقف إطلاق النار المقترح في غزة، نقلا عن “ رويترز”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن مقترحًا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، أولها أن تستمر المرحلة الأولى لمدة 6 أسابيع وتتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، كما تتضمن إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الثانية من خارطة الطريق إنهاءً دائمًا للأعمال العدائية وتبادل وإطلاق سراح جميع المحتجزين، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار غزة وإعادة ما تبقى من رفات المحتجزين.

