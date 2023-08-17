انتقال ياسين بونو للهلال "بشرة خير" لمحمد العويس

يقترب نادي الهلال من التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، لدعم مركز حراسة المرمى في صفوف الأزرق بالميركاتو الصيفي الحالي، وحال تمت الصفقة سيكون محمد العويس من أكثر المستفيدين بحسمها.

العويس أكثر المستفيدين من تعاقد الهلال مع بونو:

سيكون انتقال ياسين بونو لنادي الهلال بشكل رسمي بمثابة "بشرة خير" وإنفراجه لأزمة محمد العويس مع أزرق الرياض، والذي لن يكون في ظل عبدالله المعيوف بعد الآن، والابتعاد عن كونه الحارس البديل في الفريق.

في حال رحيل محمد العويس عن نادي الهلال ستكون وجهته المقبلة هي الانتقال لنادي الاتحاد في صفقة يحتاجها النمور كثيرًا في الفترة المقبلة، لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، خصوصًا بعد زيادة أعداد الأجانب مع العميد وحاجته للتفريط في خدمات 2 منهم.

الاتحاد يتمنى تعاقد الهلال مع بونو لحل أزمة الحراسة:

منذ تعاقد النمور مع فابينيو من ليفربول الإنجليزي يحتاج العميد للتفريط في أحد عناصره الأجنبية ليمتلك العدد القانوني من المحترفين - 8 لاعبين- بعدما قررت إدارة النمور خروج أحمد حجازي من قائمة الفريق لحين تعافيه من الإصابة.

سيقرر نادي الاتحاد رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي صاحب الـ 36 عامًا لتوفير مقعد أجنبي، وبعدها سيتم التعاقد مع محمد العويس من نادي الهلال وبالتالي ستكون أزمة نادي الاتحاد بزيادة أعداد الأجانب في صفوف الفريق قد انتهت بشكل مؤقت حتى شهر يناير المقبل وعودة حجازي من الإصابة.

العويس يفضل الانتقال لنادي الاتحاد:

انتقل محمد العويس لنادي الهلال في يونيو من العام الماضي 2022، ولعب مع أزرق الرياض في 5 مواجهات فقط منذ التوقيع الرسمي، حافظ على نظافة شباكه في مواجهتين فقط وخرج كبديل في مرة واحدة، وشارك مع الزعيم بواقع 405 دقائق تقريبًا.

في تلك الحالة سيوافق محمد العويس على الانتقال لنادي الاتحاد، وبدأ مسيرة جديده مع العميد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، ووصل حارس الهلال الحالي إلى 31 عامًا، وينتهي عقده مع أزرق الرياض في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق، لكنه سيكون أقرب للرحيل حال تمت صفقة ياسين بونو لأزرق الرياض.

يرفض نونو سانتو رحيل طارق حامد أو إيجور كورنادو أو عبدالرزاق حمدالله من صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي يفتح باب الرحيل أمام البرازيلي مارسيلو جروهي.