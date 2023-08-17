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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الزراعة" تواصل متابعه اصولها بالقناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الاداره المركزيه للمحطات البحثيه، والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، مزارع الانتاج  النباتي والحيواني بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالمتابعة المستمرة لكافه الاصول المملوكه لكافه الوحدات والقطاعات التابعه للوزاره، للوقوف على أدائها على الطبيعة وضمان الاستغلال العادل لها وتقييم الوضع ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق اقصي عائد اقتصادي لها يتناسب مع القيمه السوقيه لها.

 

وشملت الزيارة تفقد مزرعة معهد بحوث البساتين والبالغ مساحتها 18 فدان، ومزرعة قطاع الانتاج والبالغ مساحتها 21 فدان، ومزرعه الاداره المركزيه للمحطات البحثيه والبالغ مساحتها 72 فدان.

 

الاستغلال الامثل للاصول لتحقيق اكبر عائد اقتصادي

 

واكد صالح علي اهمية تنفيذ تكليفات وزير الزراعه بالاستغلال الامثل للاصول لتحقيق اكبر عائد اقتصادي منها، فصلا عن استغلال جميع المساحات الخاليه والغير مستغلة، لافتا الى استمرار تلك الجولات والزيارات للوصول الي الهدف المنشود من تلك الاصول وهو تحقيق العائد التي يتناسب مع مميزاتها.

 

"الزراعة" تواصل متابعه اصولها بالقناطر الخيرية


 