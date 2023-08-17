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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تدريب صيفي لـ 258 طالب من كليات الزراعة بالجامعات المصرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، تدريب صيفي لعدد 258 طالبا من كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبده عبيد إسماعيل، أن تدريب طلاب كليات الزراعة يأتي فى إطار سعي المعمل المركزي لبحوث الحشائش لإعداد خريج على دراية كبيرة بالحشائش وكيفية مكافحتها.

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موضوعات البرنامج

وأشار مدير المركزي لبحوث الحشائش، إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على حزمة من الموضوعات هى: الحشائش والخسائر التي تسببها للحاصلات الزراعية وتقسيم الحشائش، الأليلوبازى ودوره في مكافحة الحشائش، أسس مكافحة الحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، والتوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية.

وتابع: التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش في المحاصيل البستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف، التغيرات المناخية وتأثيرها على انتشار الحشائش، تدريب عملي في الصوبة للتعرف على أنواع الحشائش، والتعرف على بذور الحشائش وكيفية عمل معشبة.

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