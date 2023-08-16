الزراعة تتابع حقول القطن بمحافظتي دمياط والبحيرة

أكد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد نظم ندوات ارشادية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد ومديرية الزراعة بمحافظتي دمياط والبحيرة لتوعية و تدريب مزارعى القطن

التوصيات الفنيه لمحصول القطن



وقد شارك في الندوات الباحثين بالمعهد وتناولت اهم التوصيات الفنيه لمحصول القطن فى هذه الفتره الحرجه من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات للموجات الحرارية العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وقد تم الرد على اسئله واستفسارات الساده المزارعين كما تم المرور على حقول القطن في المحافظتين للوقوف على الحاله العامه للمحصول وملاحظة اى إصابات حشريه فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصه والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.

بناءاً علي توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن، و تحت اشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية و بالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.