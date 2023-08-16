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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع حقول القطن بمحافظتي دمياط والبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد نظم ندوات ارشادية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد ومديرية الزراعة  بمحافظتي دمياط والبحيرة لتوعية و تدريب مزارعى القطن 

التوصيات الفنيه لمحصول القطن 

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المركزي لبحوث الحشائش ينفذ تدريب صيفي لـ 258 طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 


وقد شارك في الندوات الباحثين بالمعهد وتناولت اهم التوصيات الفنيه لمحصول القطن فى هذه الفتره الحرجه من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات للموجات الحرارية العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وقد تم الرد على اسئله واستفسارات الساده المزارعين كما تم المرور على حقول القطن في المحافظتين للوقوف على الحاله العامه للمحصول وملاحظة اى إصابات حشريه فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصه والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.

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المركزي لبحوث الحشائش ينفذ تدريب صيفي لـ 258 طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 

بناءاً علي توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن، و تحت اشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية  و بالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب. 

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