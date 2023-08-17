تعادل بطعم الفوز.. ضمك يقتنص نقطة ثمينة أمام الرياض في الدوري السعودي(فيديو)

أقتنص فريق الكرة الأول بنادى ضمك تعادلا مثيرا أمام الرياض فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت الفريقين، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري السعودي.

سجل ثنائية الرياض اللاعب صالح أل عباس فى الدقيقتين 12 ، 35 من عزمن الشوط والأول، وتعادل ضمك عن طريق هدفين اللاعب عبدالله أل عمار فى الدقيقتين 53 ، 92 من عمر المباراة لتنتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، ويكتفى الفريقان بنقطة وحيدة لكل منهما.

أهداف المباراة..فيديو