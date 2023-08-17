صفقة تاريخية.. نيمار يثني على الدوري السعودي (شاهد)

في صفقة تاريخية أعلن نادي الهلال السعودي نجم كرة القدم البرازيلية نيمار داسيلفا إلى صفوفه بعد مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد نيمار خلال تقرير عرضته فضائية "العربية" أنه حقق الكثير في أوروبا ويرغب في تحدي نفسه بأماكن جديدة.

وأثنى نيمار على الدوري السعودي وطاقاته الهائلة، قائلا:" الدوري يضم لاعبين على أعلى مستوى"، مؤكدا أنه يرغب في تحقيق الكثير من الإنجازات مع الزعيم.

وبهذه الصفقة أصبح الهلال ثاني أكثر النوادي إنفاقا في العالم خلال الصيف الجاري حيث أنفق حتى الآن 268 مليون يورو وقد يخطف الصدارة من تشيليس الأعلى إنفاقا.

الهلال السعودي ثاني أكثر الأندية إنفاقاً في العالم

تصدر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر الدوريات صرفا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بمبلغ فاق ملياري يورو متقدما على نظيره الإيطالي الذي حل ثانيا حتى الآن بأكثر من 700 مليون يورو، فيما حل الدوري الفرنسي ثالثا بمبلغ فاق 600 مليون يورو والسعودي والألماني جنبا إلى جنب رابعا بقيمة صرف بلغت 605 ملايين يورو.

قفزة نوعية حققها الدوري السعودي في الميركاتو الحالي مقارنة بالصيف الماضي، الذي احتل المركز العشرين في الترتيب العام بمبلغ صرف قارب 44 مليون يورو.

في الموسم الحالي وعلى مستوى الأندية يتصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر صرفا حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بـ323 مليون يورو، أنفقها على سبعة لاعبين وحصة الأكبر ذهبت للإكوادوري كايسيدو بمئة وستة عشر مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يليه الهلال السعودي بـ 268 مليون يورو، ذهبت حصة الأسد منها للبرازيلي نيمار ومبلغ قارب تسعين مليون يورو، الهلال قد يقفز للصدارة ويتجاوز البلوز تشيلسي إذا أكمل صفقة الصربي ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي وفيراتي من باريس سان جيرمان.

الهلال وبتعاقده مع نيمار تجاوز كلا من أرسنال الذي صرف 235 مليون يورو على ثلاثة لاعبين جدد يتقدمهم ديكلان رايس والجار اللندني الآخر توتنهام الذي صرف حتى الآن 193 ميلون يورو متقدما عن مانشستر يونايتد بثلاثة ملايين يورو.

بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني حل تاسعا حتى الآن بملغ صرف قدر 150 مليون يورو، 100 منها ذهبت في صفقة هاري كين، بينما جاء بعده ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني بـ 130 مليون يورو.