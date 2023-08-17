الدوري السعودي.. ضمك يُدرك التعادل أمام الرياض في الدقائق الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ضمك ونظيره الرياض بهدفين لكلا منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين، فى اطار الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف اللقاء..

سجل فريق الكرة بنادى الرياض الهدف الأول عن طريق اللاعب صالح أل موسى، فى الدقيقة 12 من زمن المنعطف الأول، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 35 لينتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين دون رد.

أهداف الرياض..فيديو

ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى من عمر المباراة، نجح فريق ضمك من قلب الطاولة داخل المستطيل الأخضر بثنائية عبدالله العمار، فى الدقيقتين 53، 92 من زمن اللقاء لينتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف ضمك..فيديو

ولعب الرياض المباراة بتشكيل كالأتى..

فى حراسة المرمى: مارتن كامبانا

الدفاع: أحمد عسيري، دينو أرسلانجيتش، ألين توسكا

الوسط: حسين النويفي، إبراهيم ندونج، بيراما توري، عبد الإله الخبيري

الهجوم: صالح دلعبة، نوليدج موسونا

وخاض ضمك المواجهة بتشكيل كالتالى ..

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

فى الخط الدفاع: عبدالله أحمد، فاروق شافعى، عبد القادر بدرانى، عبدالله العمار

فى خط الوسط: أدم ماهر، دوماجوج، البيشي، حسن أبو شرارة

فى الهجوم: أحمد حريصي، أسان سيساي