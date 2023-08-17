مفاوضات سعودية جديدة لضم ميسي بعرض مغري

دخل أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين فى مفاوضات جديدة مع مسؤولي نادى إنتر ميامي الأمريكى للحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات سعودية جديدة لضم ميسي

وأكدت تقارير صحفية سعودية ان مفاوضات أحد أندية صندوق الإستثمار السعودي مع إنتر ميامي، تستهدف ضم البرغوث على سبيل الإعارة، خلال الموسم الحالى.

ويواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي، منذ انتقاله للفريق، بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي 9 أهداف وصنع هدفًا في 6 مباريات فقط بقميص إنتر ميامي، الذى حقق انتصاره الخامس تواليا فى كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

ونجح إنتر ميامي الأمريكي فى إبرام التعاقد مع ميسي فى عقد لمدة سنتين ونصف مقابل 150 مليون دولار.

ويستهدف الدوري السعودي ضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية على مدار الفترة الماضية لعام 2023، حيث نجح فى التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ثم انتقال كريم بنزيما ونغولو كانتي الى اتحاد جدة بالميركاتو.