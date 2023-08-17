جريزمان يرد علي غضب سيميوني بـ عروض الدوري السعودي

فتح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان النار علي مدربه دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، وذلك بعدمت دخل الثنائي في وصلة عتاب في المباراة الأخيرة للفريق.

وشهدت المباراة الأخيرة لفريق أتيلتكو مدريد التي جمعته أمام غرناطة والتي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف، إنتقاد دييجو سيميوني للاعب الفرنسي أنطوان جريزمان بسبب أداءه المتواضع في المباراة مما أثار غضب الأخير.

وكشفت شبكة "RMC سبورت"، الفرنسية أن جريزمان قرر التفكير مرة أخري في إمكانية رحيله لمسابقة الدوري السعودي، بعدما كان قد استبعد الفكرة في وقت سابق، وذلك في خطوة تأتي للرد على مدربه دييجو سيميوني.

وكان جريزمان قد تلقي عرضًا ضخمًا من أحد أندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولكنه رفض الانتقال للدوري السعودي، ولكنه الأن فتح الأبواب مرة أخري لرحيله.

يُذكر أن جريزمان قدم موسم كبير في الموسم الماضي مع أتليتكو مدريد، وكان أحد أبرز لاعبي الدوري الإسباني؛ إذ شارك مع "الروخي بلانكوس" في 48 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 19 هدفًا، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده فرنسا نهائي كأس العالم قطر 2022 الذي خسره الديوك أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

في سياق متصل كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن مسؤولين سعوديين سيتقدمون بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-2025 التي ستشهد تغييراً شاملاً في مسارها، حيث سيرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، حيث سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويطمح المسؤولون في السعودية إلى حجز مقعدٍ من هذه المقاعد الأربعة الإضافية، لبطل الدوري السعودي في المستقبل القريب، وبالتالي ليس بغريب أن نرى فريقًا مثل أهلي جدة أو الهلال أو النصر أو الاتحاد في "شامبيوزليج" في القريب العاجل "حسبما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت الإيطالية.

وسيشهد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا خوض كل فريق ثماني مباريات بواقع أربعة في أرضه ومثلهم خارج الديار بدلا من ستة سابقا، وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.