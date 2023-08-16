تصريحات صادمة لمدرب الاتفاق ستيفن جيرارد عن انتقال نيمار الى الدوري السعودي

أوضح أسطورة ليفربول الإنجليزي ومدرب الاتفاق السعودي ستيفن جيرارد، أنه لم يكن يرغب في قدوم نيمار لدور "روشن"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد جيرارد على أن أسم نيمار يتحدث عن نفسه، حيث استمتع به كثيرًا خلال السنوات الماضية، كما أنه كان يحب مشاهدة مبارياته.

تصريحات جيرارد

علق جيرارد على انتقال نيمار جونيور للدوري السعودي، حيث قال: "استمتعت به كثيرًا خلال السنوات الماضية، فاسم نيمار يتحدث عن نفسه بالفعل".

وأضاف: "أحب مشاهدة مباريات نيمار كثيرًا عندما كان في برشلونة وباريس سان جيرمان أو حتى البرازيل".

وأكمل أسطورة ليفربول تصريحاته: "لا أظن أن الدولي البرازيلي حصل على التقدير الذي يستحقه على ما قدمه في السنوات الماضية".

وأختتم جيرارد تصريحاته: "لم أكن أريده يأتي إلة السعودي، لأنه لن يأتي إلى فريقي، لكنه نجم من العيار الثقيل بكل تأكيد".

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي نجح في الحصول على خدمات نيمار جونيور، في صفقة كبدت خزينة الزعيم 290 مليون يورو.