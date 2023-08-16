الأهلي يستقر على بديل فيرمينيو بمواجهة الخليج في الدوري السعودي

استقر المدرب الالماني يايسلة المدير الفني لنادي الأهلي السعودي على بديل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، في المواجهة المقبلة أمام نادي الخليج المقرر لها في الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

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قاد فيرمينيو النادي الأهلي لتحقيق الانتصار في الجولة الماضية على حساب نادي الخليج بثلاثة أهداف سجلها اللاعب البرازيلي، ويغيب صاحب التقييم الأعلي في الجولة الأولى عن هجوم الراقي أمام النادي الخليجي .

بديل فيرمينيو في هجوم الأهلي أمام الخليج

يبحث المدرب الألماني يايسلة عن بديل لفيرمينيو في خط الهجوم خلال المواجهة المقبلة أمام نادي الخليج، ويعتبر الاعتماد على النجم حسن العلي هو الخيار الأقرب والوحيد للقاء الخليج والذي سيكون بجوار كل من سان ماكسيمان ورياض محرز ورياض بودبوز في الجانب الهجومي.

كان حسن العلي قائدًا لهجوم الراقي في المواجهة الأخيره للأهلي أمام نادي جدة الودي، وخرج اللاعب حينها في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، حيث كان المدرب الألماني يرغب في إعطاء الفرصة لأكبر عدد من العناصر بصفوف الفريق.

سبب غياب فيرمينيو عن الأهلي

يأتي غياب فيرمينيو عن الأهلي أمام الخليج في الجولة الثانية بسبب الإصابة التي تعرض لها البرازيلي بشد في العضلة الخلفية والذي كان خلال تدريبات الراقي الأخيره استعداداً للجولة الثانية، وكان قرار يايسلة بخروج اللاعب من قائمة اللقاء للراحة.

يرتكز النادي الأهلي في الترتيب الرابع من جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط من الانتصار على الحزم في الجولة الأولى، بينما يحتل نادي الخليج المركز السادس عشر من الترتيب بدون أي نقاط عقب الخسارة في الجولة الأولى.

موعد مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد محمد بن فهد، لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بمسابقة الدوري.

يذكر أن بعثة النادي الأهلي قد وصلت بالفعل إلى الدمام في طائرة خاصة لخوض لقاء الجولة الثانية أمام نادي الخليج.

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