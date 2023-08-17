الخميس 17 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوكازيون الصيفي.. طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن العروض الوهمية

أوكازيون
أوكازيون

أوكازيون أوكازيون... مع نهاية كل موسم تبدء التصفيات وانخفاض الأسعار، حيث بدأت عروض "أوكازيون 2023" ومنها عرض الملابس والأحذية بتخفيضات طوال فترة الأوكازيون.

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وتقوم مديريات وزارة التموين لضبط الأوضاع بالمحلات لحماية المستهلك من أي عمليات غش تجاري، لدعم المواطنين أثناء إتمام عملية الشراء للحفاظ على حقوقهم من مخالفات المحال.

ويقوم المواطنين بالإبلاغ عن أي محلات تحاول كسر قواعد وزارة التموين، أثناء تغير أسعار المنتجات عن المتفق عليها ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء جميع احتياجاتهم بتخفيضات تصل إلى 70% على بعض السلع.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن قرارا ‏وزاريا عن موعد بدء التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي«وذلك بداية من يوم 7/8/2023، والذي جاء بمضمون القرار أن يستمر الأوكازيون الصيفي لمدة شهر ‏على أن يكون خلال الشهر لكل محل أسبوعين.

 وأكد القرار ضرورة ‏حصول المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على موافقة من مديريات التموين ‏الواقع فيها محلاتهم التجارية، وتحديد ‫ثمن البضائع المعروضة ‏للبيع في الأوكازيون الصيفي مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر الذي يسبق شهر الأوكازيون الصيفي.

خطوات الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحلات

التواصل بحماية المستهلك من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص للبلاغات بمخالفات المحال لتسجيل الشكوى من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

يمكنك التواصل مع صفحة الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحال عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتسجيل مشكلتك إلكترونيًا.

من الممكن تسجيل شكوتك وإرسالها عبر خدمة الواتس اب على رقم هذا: 01577779999.

ثم  تحميل تطبيق الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحال عبر هاتفك من خلال تحميل التطبيق على هاتفك الخاص بك وتسجيل بياناتك، إذا كان نوع الهاتف أيفون يمكنك تحميله من هذا الرابط اضغط هنا، وإذا كان هاتفك أندرويد يمكنك الضغط هنا  للتحميل السريع.

إضافة إلى خدمة الفاكس التي يمكن من خلالها تسجيل شكوتك وإرسالها عبر الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

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