الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيضات لمدة شهر في أوكازيون صيف 2023.. والتموين تراقب

أوكازيون صيف 2023
أوكازيون صيف 2023

تنفذ  وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوكازيون الصيفي 2023، اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة شهر، فيما تشدد الوزارة على ضرورة من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه لمديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلى.

وتتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسواق طوال فترة الأوكازيون الصيفى 2023، وتحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات فى المناسبات بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة وطوال فترة الأوكازيون.

وتقوم مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بإصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي ،كما ستجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.

 

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