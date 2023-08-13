أوكازيون على الأحذية من 20 إلى 70%.. والجودة الفيصل

انطلق قطار الخصومات وبدأ الأوكازيون الصيفي على الملابس والأحذية وبعض المنتجات، الأمر الذي أدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء؛ جراء التخفيضات المستمرة.

اقرا أيضًا.. التموين تكشف عقوبات رادعة للمخالفين في الأوكازيون الصيفي (فيديو)

من جانبه قال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إنه كلما كانت هناك نسبة خصم أعلى يكون هناك إقبال أكثر، مشددًا على الاهتمام بالجودة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين وقدرة على التمييز بين المنتجات الجيدة وغيرها.

الأوكازيون الصيفي

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إن الخصومات على الأحذية والمنتجات الجلدية بالأوكازيون الصيفي تتراوح بين 20 و70%، على حسب كمية المخزون لدى كل تاجر.

أسعار مناسبة

وتابع عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة أن الأوكازيون الصيفي بمثابة دعاية مجانية للمنتجات، وتقديم جودة جيدة وبأسعار مناسبة وتكون هناك فائدة للتاجر الذي يحول المخزون لسيولة مادية، وللمواطن الذي يحصل على السلع بأسعار مناسبة.