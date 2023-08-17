حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر، مشددة على المصطافين بضرورة توخي الحيطة والحذر، حرصا على سلامة الجميع.

وتنشر "بوابة الوفد" في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 25

نخل 36 16

كاترين 33 16

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 35 22

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 39 30

حلايب 34 29

أبو رماد 35 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25