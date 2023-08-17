مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة مع الارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

السحب المنخفضة

وتشهد البلاد ظهور السحب المنخفضة على شمالها، مما تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مكا تعمل على تلطيف الاجواء، وإستمرار فرص سقوط الامطار على سانت كاترين تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول، وترتفع الامواج علي مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية= ، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية.

طقس حار رطب نهارًا

وذكرت، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا عل ىشمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل، فضًلا عن الشبورة المائية عل بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرى الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.