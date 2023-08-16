استمرار تحسن حالة الطقس بالاسماعيلية و العظمى تسجل 34 درجة

لليوم الرابع على التوالي تشهد الأجواء بمحافظة الإسماعيلية تحسنا ملحوظا في حالة الطقس بعد انكسار موجة الحر الشديد التي شهدتها المحافظة الاسبوع الماضي .وسجلت درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية العظمى ٣٤° والصغرى ٢٣ ° درجة مئوية.



وتتكون السحب المنخفضة حيث تحد من تأثير أشعة الشمس. وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار وتسود أجواء منعشة ليلا .



ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة في ساعات العقاري و الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس.كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.

وتكتظ منطقة نمرة 6 بالاهالي في ساعات العصر وحتى غروب الشمس لممارسة رياضة المشي على الممشى المتاخم لقناة السويس.فيما ينتشر هواة الصيد لممارسة هوايتهم وصيد الاسماك من بحيرة التمساح وقناة السويس.

وتستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق مهرجان المانجو في نسخته الثانية بعد غدا الجمعة.ويشهد المهرجان فاعليات فنية واستعراضية بجانب فتح سوق كبير لبيع المانجو بأسعار مخفضة .

وساهمت حالة الطقس المعتدلة في زيادة أعداد رواد الشواطيء في ساعات النهار مما رفع من نسبة الاشغال بالشواطيء المطلة على قناة السويس وبحيرة التمساح.