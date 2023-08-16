على طراز القاهرة الفاطمية.. روضة السيدة 2 تقام على 6 أفدنة

تشهد محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهتم بالمواطنين بشكل رئيسي من خلال توفير حياة كريمة لهم وظهر ذلك في العديد من المشروعات وكان منها مشروع "روضة السيدة زينب 2" والذي تم انشائه ليكون بديلا لمنطقة الطيبىتم على طراز القاهرة الفاطمية ليشهد هذا المشروع على الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين .

ويقع مشروع الروضة 2 في موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة حوالي 6 فدان في حي السيدة زينب، ويعد حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

ويتكون مشروع الروضة 2 من عدد 9 عمارات سكنية (أرضي + 5 أدوار متكررة) على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية.

مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

وتتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحاتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

ويوفر مشروع الروضة 2 العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان، مثل:

مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.

كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع وإستدامته.وهو احد مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع محافظة القاهرة .

يذكر أن أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، موضحًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وثمن محافظ القاهرة جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق والتصدي لكل صور الغش التجاري، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متمثلة في مديرية التموين والأحياء، على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.