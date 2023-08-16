غدًا.. إنطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024، غدًا الخميس، في الجولة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت المقبل .

اقرأ ايضًا ..

تقام الـ 9 مواجهات في الجولة الثانية بواقع مباراتين في اليوم الأول و4 لقاءات في اليوم الثاني بالإضافة إلى 3 مواجهات في اليوم الختامي للجولة، والذي سيكون بلقاء أندية الاتحاد أمام الطائي ومباراة الهلال ضد الفيحاء.

مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

يحل نادي الرياض ضيفًا على فريق ضمك غدًا الخميس، على ملعب ستاد نادي ضمك، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون ثاني المباريات في نفس اليوم بين الأهلي والخليج والتي تنطلق في التاسعة مساءً، على ملعب ستاد محمد بن فهد.

ثاني أيام الجولة الثانية ستشهد 4 مباريات بين أندية الفتح والأخدود في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

في حين يلعب الشباب أمام الوحدة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد الملك عبد العزيز، ويلعب في نفس التوقيت الاتفاق أمام الحزم على ملعب الأخير، وتختتم مباريات الجمعة بلقاء النصر أمام التعاون على ملعب جامعة الملك سعود .

ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

وختتم مباريات الجولة الثانية بثلاثة مباريات يوم السبت تجمع بين أندية أبها والرائد على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الهلال أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت مباراة الاتحاد والطائي على ملعب عبدالله الفيصل.

حققت أندية الاتحاد والهلال والفيحاء والأهلي والاتفاق والطائي والرياض، الانتصار في مباريات الجولة الأولى ويتواجدون في صدارة جدول الترتيب، وتعادلت أندية الشباب مع الأخدود والفتح مع التعاون، وخسر كل من أندية النصر وضمك والوحدة وأبها والخليج والحزم والرائد.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا