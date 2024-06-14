بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا يلا شوت في افتتاح اليورو

بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا يلا شوت في افتتاح اليورو ، يواصل عشاق كرة القدم حول العالم الاستعداد لانطلاق بطولة يورو 2024 بفارغ الصبر، حيث تعد هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها الملايين بشغف كبير. بداية من المواجهات الافتتاحية التي تُعد عرسًا كرويًا يجمع بين منتخب ألمانيا، المستضيف، ومنتخب اسكتلندا، والتي ستُقام في ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، الأمر الذي يعزز من حماسة الجماهير وتوقعاتهم للمباريات المقبلة.

منتخب ألمانيا، الذي يتمتع بتاريخ كروي رائع وبطولات عديدة، يسعى إلى الانطلاق بقوة في هذه البطولة على أرضه وبين جماهيره. يطمح الفريق الألماني تحت قيادة مدربه الجديد لوثار ماتيوس في الظهور بشكل مميز وتحقيق انتصار يضعه في مقدمة مجموعته المتنافسة. تجربة اللعب في دور البطولات الكبرى تمنح الفريق الألماني ميزة إضافية، حيث يسعى للتألق بفضل قوة خط الوسط الذي يضم نجومًا كبار مثل توني كروس وكاي هافيرتز.

من جهة أخرى، يمثل منتخب اسكتلندا الحالم بالمفاجآت في هذه البطولة. بالرغم من عدم وجوده بشكل مستمر في البطولات الكبيرة، إلا أن اسكتلندا تدخل هذا اليورو بطموح كبير لإثبات قدراتها وقدرتها على المنافسة مع أقوى المنتخبات الأوروبية. بقيادة المدرب ستيف كلارك، يتطلع منتخب الأسكتلندي للتألق بفضل تكتيكاته الدفاعية القوية وقدراته على استغلال الهجمات المرتدة بفاعلية.

مجموعة الفرق في المجموعة الأولى التي يتنافس فيها منتخبا ألمانيا واسكتلندا تضم أيضًا منتخبي المجر وسويسرا. هذه المجموعة تعد واحدة من أكثر المجموعات التنافسية في البطولة، حيث يجتمع فيها أنماط لعب متنوعة وقدرات فنية عالية. منتخب المجر، الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يسعى لإظهار قوته والمنافسة بقوة على التأهل للدور الثاني، في حين يسعى منتخب سويسرا الذي يتمتع بخبرة كبيرة ولاعبين مميزين للتألق والتقدم بالبطولة.

بهذا، يتوقع عشاق الساحرة المستديرة من كافة أنحاء العالم أن تكون بطولة يورو 2024 مثيرة ومليئة بالمفاجآت والتنافس الشديد. ينتظر الجميع لحظة الانطلاقة الأولى ولقاءات الفرق المتنافسة التي ستشهد معارك كروية مثيرة على مدار الشهر القادم، حيث ستكون كل مباراة فرصة للفرق لإثبات أنفسها والتقدم في طريقها نحو اللقب الأغلى في القارة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

حصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث بطولة "يورو 2024" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

وخصصت الشبكة مجموعة من القنوات لبث مباريات البطولة، ومنها مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا

beIN Sports HD Max 1

beIN Sports HD Max 2

تردد القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

يمكن متابعة قنوات بي إن سبورتس الناقلة لبطولة يورو 2024 ومنها مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا عبر القمر الصناعي يوتيل سات من خلال التردد التالي:

تردد قنوات بي إن سبورتس ماكس 1و2 على القمر الصناعي يوتيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

متابعة البث المباشر لمباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا ممكنة عبر وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي عبر خدمة بي إن كونكت، أو من خلال الاشتراك في تطبيق تود.

معلق مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

خصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس أكثر من معلق للتعليق على مباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا.

عبر beIN Sports HD Max 1، يمكن الاستماع للمباراة بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

أما من خلال beIN Sports HD Max 2، يمكن متابعة اللقاء بتعليق المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

من المقرر زن تبدأ مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران 2024 على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصير والسعودية و11 مساءً بتوقيت الإمارات.