بعد عيد الأضحى .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

زيادة جديدة تنتظر أرباب المعاشات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا لما أعلنته مصادر مطلعة عن إقرار زيادات جديدة.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للمعاش، سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة جديد في معاشات التأمينات الاجتماعية، خلال شهر ديسمبر المقبل.

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ويصل الحد الأدنى للمعاش حاليًا 1300 جنيه، ومن المقرر رفعه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات، لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة. كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10 آلاف و80 جنيهًا.

ووفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، تتم مراجعة وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي. ويتم تطبيق هذه الزيادة في شهر يناير من كل عام، بالإضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وفي سياق متصل، استحق 11 مليون شخص منذ شهر مارس الماضي، أكبر حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات، والتي تم صرفها مبكرًا بنحو 4 أشهر.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم صرف الزيادة البالغة 15% في شهر مارس بدلاً من شهر يوليو 2024.

وفى سياق منفصل ، أعلنت وزارة المالية فى وقت سابق عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بالفعل وزارة المالية أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مع العلم أن مرتبات يونيو 2024 ما زال متاح في ماكينات الصرف الآلي بعد تبكيره صرفه والذي بدأ من يوم 7 في الشهر ذاته وذلك بمناسبة السنة المالية 2023/2024 من جانب، ومن جانب آخر كي يستفيد به المواطنين قبل عيد الأضحى 2024.

حيث يوافق عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو وتكون إجازته الرسمية مدفوعة الأجر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وتستغرق الإجازة كاملة بالعطلات الأسبوعية 9 أيام كاملة متصلة.

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