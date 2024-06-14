ظهور حوت قاتل في الساحل الشمالي يثير رعب المصيفين.. وتحذيرات من نزول البحر (فيديو)

حالة من الذعر سيطرت على المصيفين في الساحل الشمالي بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة ظهور حوت أمام المتواجدين على الشاطئ.

حوت الساحل الشمالي يثير الذعر بين المصيفين

حذر صاحب الفيديو المصيفين في الساحل من نزول الشاطئ تجنبًا لأي حوادث أو هجمات مفاجئة من الحوت، حيث قال: "يا جدعان إحنا في الساحل بنصيف أهو لقينا حوت طالع على البحر، يا جدعان الموضوع خطر، بحذركم من نزول البحر، الموضوع بجد والناس كلها واقفة أهي".

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وشدد صاحب الفيديو على ضرورة الامتناع عن نزول البحر قائلًا: "تحذير تنزلوا المياه يا جدعان الحوت ده، أوعى حد يجي يصيف الساحل كلام مش هزار".

وكان عدد من الغطاسين قد تداولوا فيديوهات لظهور قرش من فصيلة ماكو الخطير، أمام منطقة الجونة وأبو منقار بالبحر الأحمر، والذي تابعه جهاز محميات البحر الأحمر، بعمليات المسح البحري لرصد السمكة ومعرفة أسباب ظهورها بالمياه الضحلة، خاصة وأنها لم يستمر ظهورها سوى ثوان معدودة، ولم يقم بمهاجمة أي شخص.

نصائح محميات البحر الأحمر للوقاية من هجمات الحيتان والقروش

سرعان ما صرحت محميات البحر الأحمر، خلال منشور لها بأنها تتبع عدد من الإجراءات للوقاية من هجمات القرش، منها وضع علامات عند خط كنتور على عمق 2 متر لتحديد بداية المياه العميقة بهدف زيـادة الأمان للنزلاء، وإقامة أبراج لا يقل ارتفاعها عن 5 أمتار من خط المياه لمراقبة الشواطئ.

وكذلك توعية مرتادي الشواطئ بالإبلاغ عن أي ظواهر غير طبيعية من مشاهدة أسماك كبيرة الحجم أو مخالفين يقومون بعملية التغذية الصناعية للأسماك وإلقاء أي مخلفات بالمياه.

مخاطر هجمات الحيتان القاتلة

جدير بالذكر إنه بالرغم من كون الحوت حيوان أليف فإنه يصبح مفترسا وخطيرا جدا إذا شعر بالخطر، وتتواجد الحيتان القاتلة مثل "الأوركا"، في كل المحيطات، إلا أنها تفضل العيش في المناطق الباردة مثل ألاسكا، كما أن لديها حواس جيدة جدا مثل الرؤية الواضحة فوق وتحت الماء وحاسة سمع ولمس، لذا من السهل أن تهجم على الفريسة وتصطادها.